Données personnelles des enfants sur YouTube : une amende record pour Google

Un accord en suspens

Une amende record, mais jugée « scandaleuse »

Pour cela,pourrait conclure un accord avec la justice, dans lequel il paierait une amende d'un maximum deL'annonce de ladevrait être publiée dans les jours à venir : jusque-là, l'information provient d'un proche de l'affaire ayant fait des déclarations au journal. Celles-ci confirment des rumeurs déjà relayées par le Washington Post le mois dernier. Ainsi, il ne resterait plus qu'à obtenir une validation de la justice pour l'. Si celui-ci est effectivement appliqué, il s'agirait d'une situation inédite en ce qui concerne la vie privée d'enfants.En avril 2018, un regroupement d'associations de défense des droits numériques déposaient une plainte auprès de la FTC. L'organisme commençait dès lors à mener l'enquête et mettait en évidence, en juin, le fait que, utilisant ces informations pour du ciblage publicitaire.Les associations estiment qu'il s'agit là d'une violation d'un texte de loi américain, le, interdisant la collecte des données de personnes de moins de 13 ans.C'est donc une nouvelle affaire juridique mise sur le compte des géants du Net. Il y a quelques semaines, Facebook a été condamné à une amende de 5 milliards de dollars , là aussi pour des manquements relatifs à la protection des données.Pourtant, comme pour Facebook, l'amende infligée à Google, qui doit être comprise entre 150 et 200 millions de dollars, ne satisfait pas tout le monde. Dans le cas de Facebook, cela représente le tiers du bénéfice réalisé par le réseau social au premier trimestre 2019. En ce qui concerne Google et YouTube,Pour Jeff Chester, directeur exécutif auet l'un des plaignants, «». Un autre plaignant et président de l', Marc Rotenberg, relativise : «».YouTube n'en a donc peut-être pas terminé avec la justice : les législateurs américains envisagent de lui imposer, via la FTC,