YouTube Music étend sa fonctionnalité pour télécharger des chansons écoutables hors connexion

© dennizn / Shutterstock.com

De 100 à 500 morceaux, de quoi partir en vacances sereinement

À télécharger :

Youtube Music pour Android

Un téléchargement en WiFi, qui ne bouffe pas de data

Source : Instagram

Lancé il y a plus de trois ans et demi, YouTube Music continue de se développer face à la concurrence d'autres services de, comme Spotify ou Apple Music. Le service dispose d'une fonctionnalité, le, qui permet aux utilisateurs de télécharger une playlist de 100 titres qu'il est possible d'écouter, comme son nom l'indique, même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.vient de déployer une importante mise à jour de l'option.Désormais, le, qui compile pour vous et grâce à un algorithme basé sur vos préférences, des chansons susceptibles de vous plaire,. De quoi avaler un petit tour du monde en avion sans vous tracasser.Cette mise à jour, «» (téléchargements intelligents) propose donc toujours aux utilisateurs de. Parmi les 500 musiques téléchargées, vous retrouverez les 100 que vous écoutez le plus souvent et qui composent votre mix hors connexion de départ, ainsi que les chansons que vous avez puLe téléchargement des chansons se faitet uniquement au WiFi. Pratique si l'on craint de dépasser sa data disponible. Il est également possible de définir le nombre de musiques qui serontMaintenant, cette fonctionnalité risque de ne pas ravir tout le monde. De fait, comme le cœur a ses raisons que la raison ignore, nos aspirations musicales ne sont pas toutes forcément prédéfinies, et il apparaît compliqué, même pour l'algorithme le plus développé, de deviner que l'on aimerait le dernier titre de Bruce Springsteen par exemple.Notons que pratique déjà le téléchargement intelligent , avec une fonctionnalité qui, après la fin du visionnage d'un épisode, va automatiquement le supprimer et placer le suivant en téléchargement, pour que l'on gagne du temps et que l'on ne soit plus obligé de surveiller en permanence notre espace de stockage.