51% des utilisateurs de YouTube l'utilisent pour apprendre de nouvelles choses

Alexey Boldin / Shutterstock.com

YouTube, ce couteau suisse du savoir

L'efficacité des recommandations de la plateforme

Le, un centre de recherche américain spécialiste en statistiques, a livré le 7 novembre les résultats de sa grande enquête menée cette année suret ce que la plateforme peut lui apporter. Et ceux-ci font clairement apparaître que le réseau social vidéo n'est51% des personnes interrogées indiquent utiliser la plateforme vidéo de Google pour comprendre comment arriver à faire quelque chose que l'on n'arrivait pas à faire auparavant, comme installer un store intérieur dans son salon.D'autres statistiques révèlent l'utilité renforcée de YouTube pour le grand public. 28% des sondés estiment être des consommateurs des contenus de la plateforme uniquement pour « passer le temps ». 19% visionnent des vidéos sur YouTube pour parvenir à faire un choix (qu'il soit positif ou non) sur un produit qu'ils veulent éventuellement acheter (on espère que Clubic reste votre référence en la matière, hein). Le même pourcentage reconnaît se servir du service vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.Dans la pratique, les recommandations proposées par YouTube font que les utilisateurs privilégient des contenus de plus en plus longs (l'algorithme basé sur vos abonnements et vidéos précédemment regardées semble parfaitement fonctionner). En effet, 81% des internautes interrogés déclarent visionner au moins occasionnellement les vidéos suggérées par YouTube. 15% avouent le faire régulièrement.Enfin, l'un des indicateurs de la bonne santé et de l'avenir providentiel de YouTube demeure les enfants. Un peu plus de 34% des parents laissent régulièrement leurs enfants regarder des vidéos sur YouTube. Au total, ils sont 81% à leur laisser consommer du contenu au moins de temps en temps. YouTube a encore de beaux jours devant lui.