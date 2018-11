YouTube a dépensé 3 milliards de dollars en droits d'auteur

Les droits d'auteur de mieux en mieux rémunérés par YouTube

Source : Engadget

a annoncé avoir reversé près de 3 milliards de $ aux ayant-droits ayant vu leurs contenus diffusés sur la plateforme vidéo. Cette somme importante est due au déploiement de, la technologie permettant de scanner les vidéos publiées et de repérer automatiquement l'utilisation d'oeuvres protégées par ledans les vidéos des créateurs.Le service de Google a par ailleurs indiqué avoir dépensé 100 millions de $ cette année rien que pour le développement de cet outil. Content ID permet, selon YouTube, de protéger les artistes les créateurs en assurant que tous soient correctement rémunérés et de lutter contre la contrefaçon.Dans le même temps, YouTube annonce avoir reversé 1,8 milliard de $ entre octobre 2017 et septembre 2018 aux maisons de disque, en seuls revenus publicitaires. Et réaffirme sans le dire sa place de poids lourd du streaming musical.