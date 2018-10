YouTube va permettre aux publicitaires de mieux vous cibler

Des publicités toujours plus personnalisées

Une concurrence de plus en plus forte

À l'occasion de l', Google a annoncé queétait le second moteur de recherche le plus populaire en Amérique... après Google Search évidemment.L'entreprise explique également disposer de données montrant que, lors d'une recherche, de nombreux internautes continuent leur parcours vers YouTube pour obtenir davantage d'informations.Aujourd'hui, lors de la lecture d'une vidéo sur le service par un utilisateur, 3 scénarios sont possibles : d'abord, si l'utilisateur dispose d'un compte YouTube Premium, il ne verra pas de publicité. Sinon, il pourra soit passer la publicité au bout de quelques secondes soit décider de regarder la publicité jusqu'au bout.Pour rendre ce dernier moment moins « ennuyeux » mais surtout plus rémunérateur pour les annonceurs, YouTube vous pourra désormais vous proposer, par exemple, la séance du film dont vous venez de voir la bande-annonce ou la réservation du voyage dont vous visualisez la publicité. Rendue possible grâce à des extensions de publicités connectées à des services tiers, l'idée est de vous faire transformer (ndlr : acheter donc) tout en restant dans son service.Une décision qui n'est pas anodine quand on sait à quel point les entreprises comme Amazon ou Facebook ont su développer leurs activités publicitaires ces dernières années. De fait Google veut garder l'utilisateur le plus captif possible au sein de ses services ; si vous achetez chez lui, il en touchera certainement une ce omission.On ne sait pas encore quand les extensions de publicités seront disponibles, mais deux choses sont sûres : Google devrait continuer d'augmenter ses revenus et les annonceurs auront plus d'informations pour cibler leurs clients. Quant aux internautes... il n'est pas impossible qu'ils finissent par considérer cela comme un service.