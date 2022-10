1 milliard de dollars pour sa chaîne YouTube... et il a refusé

En effet, outre ses activités sur YouTube, Mr Beast a également lancé en 2020 une chaîne de restauration proposant des burgers à emporter, dont la première boutique physique a été inaugurée le mois dernier dans le New Jersey, face à des milliers d'abonnés. À cela s'ajoutent des chocolats Feastables, sans oublier une société de jeux mobiles. De quoi valoir actuellement « entre 10 et 20 milliards de dollars » selon le jeune entrepreneur, et « beaucoup plus à l'avenir ».