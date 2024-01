Le Youtubeur le plus riche du monde dit "non" à X (ex-Twitter) et Elon Musk

Stéphane Ficca Spécialiste hardware & gaming Pour MrBeast, le partage des revenus proposé par X n'est pas assez rentable © Mr Beast / Instagram Le vidéaste américain MrBeast n'est pas disposé, pour l'heure, à publier ses contenus sur X (au grand dam d'Elon Musk). Jimmy « MrBeast » Donaldson est un vidéaste américain de 25 ans, qui a démarré sa carrière sur YouTube en 2012. Aujourd'hui, MrBeast cumule pas moins de 226 millions d'abonnés sur la plateforme de Google, et environ 800 vidéos à son actif. Un potentiel énorme pour X selon Elon Musk. Mais ce n'est pas tout à fait l'avis du principal intéressé. MrBeast dit « non » à Elon Musk En toute fin d'année 2023, MrBeast a publié sa toute dernière vidéo, invitant sa très large communauté (plus de 25 millions d'abonnés) sur X (ex-Twitter) à aller visionner celle-ci sur YouTube. Un utilisateur a alors suggéré au vidéaste de publier son contenu directement sur X, une idée rapidement adoubée par Elon Musk en personne. Twitter tweet Toutefois, l'offre a aussitôt été déclinée par MrBeast, visiblement insatisfait du système de rémunération mis en place par Elon Musk. « Mes vidéos coûtent des millions à réaliser et même si elles obtenaient un milliard de vues sur X, ça ne financerait pas grand chose » a répondu MrBeast, tout en se disant être « prêt à tester des choses une fois que la monétisation aura vraiment démarré. » Le partage des revenus sur X encore loin d'être rentable Rappelons en effet que les abonnés à l'offre Premium de X peuvent prétendre à une rémunération, calculée en fonction du nombre d'affichages posts et de l'engagement généré par ces derniers. Malgré ses millions d'abonnés, MrBeast confirme que publier une vidéo sur X, en plus de YouTube, ne serait pas du tout rentable. À cela s'ajoute une situation financière pour le moins compliquée chez X, la plateforme ayant vu déserter de nombreux annonceurs ces dernières semaines, avec notamment Apple, Microsoft, IBM ou encore Disney. Le tout ayant littéralement fait plonger la valeur du réseau social ! Twitter tweet Depuis quelques mois déjà, le Youtubeur et Elon Musk entretiennent une relation particulière sur Twitter, MrBeast n'hésitant pas à taquiner le patron de l'ex-Twitter. En mai 2022 déjà, alors qu'Elon Musk s'interrogeait sur le fait d'éventuellement mourir « dans d'étranges circonstances », le Youtubeur lui demandait « si cela arrive, puis-je avoir Twitter ? », ce à quoi Elon Musk avait alors répondu « Ok ». En fin d'année 2022, MrBeast demandait à Elon Musk s'il pouvait devenir le nouveau CEO de Twitter, ce à quoi ce dernier avait répondu : « Ce n'est pas exclu ». Source : Fortune Télécharger X.com Rémunération pour les comptes générant assez d'engagement

