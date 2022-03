YouTube intègre la transcription des vidéos sur son application Android

Si jusqu’aujourd’hui vous n’aviez pas connaissance de cette fonctionnalité, sachez que la transcription des vidéos permet aux créatrices et créateurs de contenus sur YouTube de générer des pistes de sous-titres automatiquement dès lors qu'une vidéo est postée sur la plateforme. En d’autres termes, et à la différence des sous-titres traditionnels, cela permet aux utilisateurs d’accéder directement au script écrit (et horodaté) de ce qui est exprimé oralement dans une vidéo. Très pratique si vous cherchez, par exemple, à retrouver un passage spécifique sans avoir à parcourir la vidéo durant de longues minutes.