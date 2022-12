Amazon : une application autonome dédiée au sport ? Le géant y travaillerait !

Amazon n'est pas encore le cador du sport, mais il détient déjà pas mal de droits de diffusion dans le monde. En France, on peut évidemment prendre l'exemple de la Ligue 1 (et de la Ligue 2), avec les meilleurs lots et les plus belles affiches du championnat de France de football. Depuis deux ans désormais, Prime Video diffuse aussi de nombreux matchs de Roland-Garros et produit des documentaires divers, un peu à l'instar de Netflix.