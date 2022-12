Comme prévu, Prime Video relance son Pass Ligue 1, mais avec un petit cadeau en plus sous le sapin

Prime Video

Avec son prix d'abonnement toujours (un peu) plus attractif que les autres, Prime Video est une solution de SVoD tout à fait intéressante. Si elle manque encore de quelques séries phares supplémentaires pour pouvoir être pleinement comparée à Netflix, la plateforme propose un catalogue varié et suffisamment riche pour s'occuper un bon moment. Elle tire également son épingle du jeu avec sa fonctionnalité X-Ray et une excellente qualité vidéo, qui pourront aider à pardonner quelques bugs çà et là.