SFR va distribuer le Pass Ligue 1 d'Amazon Prime, avec une offre globale qui vaut le coup d'œil

Dès le 27 juillet, SFR commercialisera différentes offres, qui permettront aux abonnés box et mobile de construire une sorte d'abonnement à la carte, et ce, dès 9 euros par mois. Ceux qui voudront y inclure beIN SPORTS et accéder à l'intégralité de la prochaine Coupe du Monde pourront le faire, sur la base donc de la personnalisation de l'offre, dans la limite des possibilités soumises par l'opérateur évidemment. Mais de ce que nous savons, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Du moment que vous aimez le foot et par extension le sport, cela va de soi.