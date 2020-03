Le CSA demande à Canal+ d'arrêter la diffusion en clair de ses programmes le 31 mars

Canal+ en clair, le CSA s'en mêle (et s'emmêle)

Lire aussi :

Molotov propose 50 nouvelles chaines à ses abonnés pour supporter le confinement

Un déséquilibre, et un souci de chronologie des médias

Le CSA demande à Canal+ de cesser son passage intégrale en clair au plus tard le 31 mars in #CorrespondancePresse pic.twitter.com/9dhssCDjfg — Destination Ciné (@destinationcine) March 20, 2020

Source : Telerama

La célèbre chaîne payante Canal+ avait fait le bonheur de nombreux confinés ce lundi, en confirmant la disponibilité en clair de ses programmes, et des offres spéciales pour les abonnés L'initiative avait été lancée par Canal+ dans le but d'apporter un peu de divertissement aux familles durant le confinement imposé par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de COVID-19 Si tout le monde a d'abord salué le geste du groupe Canal, le CSA a visiblement moins apprécié l'initiative, à tel point que ce dernier demande désormais officiellement à Canal+ de stopper la diffusion en clair de ses programmes, au plus tard le 31 mars.Selon Roch-Olivier Maistre, président du CSA, «».Le 16 mars dernier, ce même Roch-Olivier Maistre postait pourtant sur Twitter : «».Rappelons que l'opération signée Canal+ avait été largement critiquée par d'autres groupes comme TF1 ou encore M6, sans oublier la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qui s'interrogeait notamment quant au respect de la chronologie des médias. La pression exercée par ces derniers a visiblement eu un effet immédiat sur le CSA.Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel demande ainsi à Canal+ d'interrompre sa mise au clair au plus tard le 31 mars. Rappelons que le groupe Canal avait annoncé une gratuité d'un mois, soit jusqu'au 15 avril prochain. Affaire à suivre donc...