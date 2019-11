Disney + victime de son succès : déjà des milliers de comptes piratés en vente sur les réseaux

Une opération de piratage massive

Source : ZDNet

Disney+ a connu un très bon départ en recensant plus de 10 millions d'abonnés en seulement quelques jours. Mais cela a aussi engendré des conséquences négatives : en plus de problèmes avec les serveurs , des utilisateurs ont été ciblés par des pirates.Comme le rapportedans une enquête, des milliers de comptes ont déjà été hackés. Des clients ont perdu leurs accès et n'ont plus aucun moyen de les récupérer car l'adresse de contact, ainsi que leur mot de passe, ont été changés. Leurs comptes sont offerts gratuitement sur des forums de hackers ou revendus pour un prix compris entre trois et onze dollars. Pour rappel, l'abonnement mensuel coûte 6,99 dollars.», se plaint un abonné sur Twitter. «», témoigne un autre. Des centaines de messages similaires pullulent sur les réseaux sociaux et sur Reddit.On ne sait pas encore comment les pirates ont réussi à récupérer autant de mots de passe en si peu de temps. Il est possible que les utilisateurs aient choisi des identifiants déjà utilisés sur d'autres plateformes qui ont par le passé été victimes d'une faille de sécurité. Pour rappel, n'utilisez jamais le même mot de passe. Vous pouvez notamment avoir recours à un gestionnaire de mots de passe pour enrayer les processus des hackers.À ce jour, Disney+ n'est disponible que dans trois pays : les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas. On imagine le carnage si le lancement avait été international. En France, la plateforme de SVOD devrait débarquer le 31 mars 2020