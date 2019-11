Disney+ a comptabilisé plus de 10 millions d'abonnés le jour de son lancement

Des statistiques ébouriffantes

Source : The Verge

Tout n'a pas été rose pour l'arrivée de Disney+ chez nos voisins américains. En effet, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés bloqués face à un écran leur indiquant l'impossibilité de se connecter. La faute aux serveurs qui n'ont tout simplement pas tenu face à une affluence record. Et avec les chiffres qui viennent de tomber, nous comprenons pourquoi le service a eu du mal.Ainsi, la société à l'origine de Mickey vient d'annoncer avoir dépassé les 10 millions d'abonnés en seulement 24 heures (et rien qu'aux USA). Dans le même temps, Apptopia a précisé que l'application Disney+ a été téléchargée plus de 3,2 millions de fois. Malgré les problèmes techniques rencontrés, le service a réalisé des performances impressionnantes.Enfin, Disney ne communiquera pas souvent sur les performances de Disney+. En effet, la firme a déclaré qu'elle se contentera d'évoquer ces chiffres lors des conférences sur les résultats financiers du groupe chaque trimestre.Rappelons que la sortie de Disney+ en France aura lieu le 31 mars 2020.