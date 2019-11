Canal+ devrait s'occuper de la commercialisation de Disney+ en France

Un coup de massue pour les autres opérateurs ?

En effet, le site La Lettre A affirme que c'est Canal+ qui se chargera de la distribution de Disney+ en France. La chaîne détenue par Vivendi aurait bien avancé sur le plan des négociations et un deal pourrait être annoncé officiellement dans les jours qui viennent. Pour le moment, les deux groupes n'ont pas communiqué publiquement à ce sujet. L'information est donc à prendre avec des pincettes.Si cette information devait se vérifier, les opérateurs tels que Bouygues, SFR, Orange ou encore Free ne pourront pas proposer le service de streaming dans leurs offres. Du côté de Canal+, Disney+ pourrait être mis à disposition des clients sous la forme d'une option ou bien au sein de plusieurs offres avec la chaîne cryptée.Canal+ et Disney devront rapidement clarifier les choses. Cependant, toujours d'après La Lettre A, Disney+ pourrait tout de même être proposé de manière indépendante (ou Over The Top) via une application sur smartphones, tablettes ou consoles de jeux. Le lancement en France n'aura pas lieu avant le printemps 2020.