Coupe d'Afrique des Nations 2019 (CAN) : le calendrier, comment regarder en streaming avec un VPN

beIN SPORTS, diffuseur exclusif TV et streaming

Réunissez-vous entre amis ou privilégiez un VPN

Le calendrier de la première phase de la compétition

Égypte - Zimbabwe, le vendredi 21/06 à 22h au Caire (Groupe A)

République Démocratique du Congo - Ouganda, le samedi 22/06 à 16h30 au Caire (Groupe A)

Nigeria - Burundi, , le samedi 22/06 à 19h à Alexandrie (Groupe B)

Guinée - Madagascar, , le samedi 22/06 à 22h à Alexandrie (Groupe B)

Maroc - Namibie, le dimanche 23/06 à 16h30 au Caire (Groupe D)

Sénégal - Tanzanie, le dimanche 23/06 à 19h au Caire (Groupe C)

Algérie - Kenya, le dimanche 23/06 à 22h au Caire (Groupe C)

Côte d'Ivoire - Afrique du Sud, le lundi 24/06 à 16h30 au Caire (Groupe D)

Tunisie - Angola, le lundi 24/06 à 19h à Suez (Groupe E)

Mali - Mauritanie, le lundi 24/06 à 22h à Suez (Groupe E)

Cameroun - Guinée-Bissau, le mardi 25/06 à 19h à Ismailia (Groupe F)

Ghana - Bénin, le mardi 25/06 à 22h à Ismailia (Groupe F)

Nigeria - Guinée, le mercredi 26/06 à 16h30 à Alexandrie (Groupe B)

Ouganda - Zimbabwe, le mercredi 26/06 à 19h au Caire (Groupe A)

Égypte - RD Congo, le mercredi 26/06 à 22h au Caire (Groupe A)

Madagascar - Burundi, le jeudi 27/06 à 16h30 à Alexandrie (Groupe B)

Sénégal - Algérie, le jeudi 27/06 à 19h au Caire (Groupe C)

Kenya - Tanzanie, lee jeudi 27/06 à 22h au Caire (Groupe C)

Tunisie - Mali, le vendredi 28/06 à 16 h 30 à Suez (Groupe E)

Maroc - Côte d'Ivoire, à 19 h au Caire (Groupe D)

Afrique du Sud - Namibie, à 22 h au Caire (Groupe D)

Mauritanie - Angola, le samedi 29/06 à 16h30 à Suez (Groupe E)

Cameroun - Ghana, le samedi 29/06 à 19 h à Ismailia (Groupe F)

Bénin - Guinée-Bissau, le samedi 29/06 à 22 h à Ismailia (Groupe F)

Madagascar - Nigeria, le dimanche 30/06 à 18h à Alexandrie (Groupe B)

Burundi - Guinée, le dimanche 30/06 à 18 h au Caire (Groupe B)

Ouganda - Égypte, le dimanche 30/06 à 21 h au Caire (Groupe A)

Zimbabwe - RD Congo, le dimanche 30/06 à 21 h au Caire (Groupe A)

Afrique du Sud - Maroc, le lundi 1/07 à 18h au Caire (Groupe D)

Namibie - Côte d'Ivoire, le lundi 1/07 à 18h au Caire (Groupe D)

Kenya - Sénégal, le lundi 1/07 à 21h au Caire (Groupe C)

Tanzanie - Algérie, le lundi 1/07 à 21h au Caire (Groupe C)

Bénin - Cameroun, le mardi 2/07 à 18 h à Ismailia (Groupe F)

Guinée-Bissau - Ghana, le mardi 2/07 à 18 h à Suez (Groupe F)

Mauritanie - Tunisie, le mardi 2/07 à 21 h à Suez (Groupe E)

Angola - Mali, le mardi 2/07 à 21 h à Ismailia (Groupe E)

Tous les deux ans, laconstitue l'un des événements sportifs majeurs de la planète football. L'édition 2019 est marquée par une particularité qui n'a pas pu échapper aux amateurs de ballon rond : contrairement aux précédentes, elle ne se déroulera pas en plein hiver - ce qui empêchait certains joueurs, retenus par leurs clubs, de la disputer - mais pendant l'été,Voici comment vous pouvez suivre cette 32e édition de la CAN, qui se tient cette année, nation championne des victoires dans la compétition (7).Alors que le Cameroun remet son titre en jeu, le match d'ouverture opposera le pays hôte, l'Égypte de la star de Liverpool Mohamed Salah, au Zimbabwe, le 21 juin 2019 au Caire., c'est le groupequi est parvenu à décrocher lade la Coupe d'Afrique des nations 2019. Rappelons que tout beIN SPORTS est accessible sans engagement au tarif de 15 euros par mois , c'est la plateforme, elle-aussi proposée au tarif de 15 euros par mois, qui vous permettra de suivre les rencontres en toute tranquillité.Il est également possible de transiter via des sites comme, qui permet de trouver où regarder une rencontre ou compétition près de chez soi, chez un voisin, un ami ou même dans un bar du quartier.Enfin, si vous vous trouvez à l'étranger, il reste toujours, le fameux réseau virtuel privé, qui vous permet de masquer votre pays d'origine et d'accéder à des sites étrangers habituellement inaccessibles, où que vous vous trouviez dans le monde, pour profiter des rencontres via une IP française et dans les meilleures conditions. Pour cela et pour vous guider, Clubic vous invite à découvrir sa sélection des 10 meilleures VPN, mise à jour en 2019. On y retrouvera les services de CyberGhost ExpressVPN et NordVPN reconnus comme les meilleurs services disponibles, le choix dépendant ensuite de votre usage et de votre portefeuille.Les premières affiches de la compétition ont été dévoilées il y a quelques jours, en voici un aperçu (avant la phase finale qui dépendra bien évidemment de l'issue des poules de qualification) que nous mettrons à jour. D'ici là, rendez vous le vendredi 21 juin pour la première journée de la compétition panafricaine !