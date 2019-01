Imago : un service de curation de vidéos engagées au petit air de Netflix

© Imago

L'accent sur le collaboratif et l'intelligence collective

Source : We Demain

Une plateforme de streaming vidéo offrant des contenus via une interface noir et épurée, ça ne vous rappelle rien ? Un service qui commencerait par « Net » et qui finirait par « flix » ? Mais la comparaison s'arrête là. En réalité,ressemble plutôt à un YouTube social et écolo.Car le credo de cetteest de ne proposer que du». Dans la version actuelle , le site héberge environ 2 000 vidéos, classées en huit thématiques : Conscience, Alternatives, Esprit critique, Santé alimentation, Écologie, Économie, Société et Connaissance. On y retrouve ainsi des épisodes de l'émission, le documentairede Yann Arthus-Bertrand, ou encore la chaîne YouTube e-penser.Et pour s'engager eux-mêmes pour le respect de la planète, les créateurs d'Imago ont développé leur site en respectant les principes du « green code », pour. De plus, à terme, les vidéos seront hébergées sur les plateformesWetube ou Peertube. Mais en attendant, les contenus proposés proviennent de YouTube, Vimeo, Soundcloud ou Wix.L'objectif d'Imago est de créer une, ayant pour vocation d'informer la population, à l'aide de contenus vérifiés et qualitatifs. Pour cela, la plateforme entend avoir recours à l': elle va impliquer sa communauté dans le choix éditorial, mais également dans leet la traduction de contenus.Le site prévoit d'ajouter prochainement de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'évaluer les vidéos, de les commenter, ou de proposer des sondages. Le catalogue devrait également s'enrichir au fur et à mesure, avec de nouveaux contenus engagés. À commencer par la vidéo de l'Affaire du Siècle (qui, étrangement, n'y figure pas encore) ?