Écologie : des influenceurs du web s'unissent pour promouvoir une action contre l'État

L'État français sans réaction face au dérèglement climatique

Des centaines de milliers de personnes représentées par quatre associations

Dans une vidéo postée aujourd'hui, plusieursfont appel aux citoyens pour protéger la planète : influenceurs du web (McFly et Carlito, Léa Camilleri, Baptiste Lorber...), comédiens (Juliette Binoche, Elie Semoun, Marion Cotillard...), ou encore artistes (Shaka Ponk, Abd al Malik, LEJ...). Leur objectif :Sur le site consacré à la démarche , le collectif rappelle les conséquences inévitables des: augmentation de la température, pollution, disparition d'espèces animales et végétales, exploitations agricoles menacées... Ces dangers concernent l'ensemble de la population, mais les plus démunis sont considérés comme les plus vulnérables face à cette catastrophe annoncée.Pourtant, selon les auteurs de la vidéo,, et ce malgré des discours engagés. À titre d'exemple, le pays serait en retard en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.C'est pourquoi le collectif demande au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'et de la population : réduire la dépendance au pétrole, favoriser les énergies renouvelables, permettre à tous l'accès à une alimentation suffisante...Pour contraindre l'État à agir, l'idée est de l'attaquer en justice. Et parce qu'il est difficile à un citoyen seul d'accomplir cette démarche, cette action serait portée par: Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France. Ces dernières demandent aux individus de soutenir leur recours en signant lamise en ligne sur le site. Un appel entendu par les Français, puisque, le temps d'écrire cet article, l'objectif de 150 000 signatures était dépassé.Ces organisations s'appuient sur des exemples à l'étranger, qui ont poussé des gouvernements à s'engager davantage, comme aux Pays-Bas, en Colombie ou au Pakistan. Et en mobilisant les citoyens français, les associations et les artistes présents dans la vidéo espèrent obtenir les mêmes résultats, et faire de cette initiative «».