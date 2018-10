Plex dévoile Web Show pour encore plus de vidéo

Un catalogue de contenus intégré dans l'application Plex

Plex simplifie son service et revient à l'essentiel

Le logicielfait sa mue ! Le service vidéo va proposer la possibilité de regarder des shows enproduites par quelques partenaires dont certains grands noms des médias.Le logiciel de gestion multimédia permet à l'utilisateur d'organiser sa bibliothèque vidéo et d'y accéder sur n'importe quel appareil, PC, smartphone, tablette ou TV connectée. Il suffit de créer sur un PC un serveur Plex qui va contenir les vidéos et gérer les connexions. C'est depuis ce dernier que lesou TV peuvent récupérer et lire les vidéos de l'utilisateur en streaming.Plex va désormais enrichir son offre en proposant des vidéos produites par des acteurs comme Condé Nast, GQ, PC Gamer ou encore Engadget pour les plus populaires. Comme le précise, ces programmes sont appelés les Web Shows et d'autres émissions sont déjà prévues pour les prochains mois. Ils sont déjà disponibles suroumais regroupés ici sous une même bannière pour le confort de l'utilisateur.Il est possible également de s'abonner à des Web Shows et Plex préviendra par une notification dès la mise en ligne d'un nouvel épisode de son contenu préféré. Plex va également proposer du contenu en se basant sur les lectures récentes et les goûts de l'utilisateur, via desde recommandation. Le service, actuellement en bêta, est gratuit pour tous les utilisateurs.Le service en ligne souhaite devenir l'unique interface et expérience pour consommer du contenu audio et vidéo. En juin dernier, Plex avait lancé sa plateformes dedisponible sur tous les appareils.Plex recentre ses activités vers la lecture de contenu et en a profité récemment pour fermer différents services, jugés trop coûteux à maintenir, comme la boutique de plug-ins et Plex Cloud, le service maison de stockage de fichiers. Plex justifie ces décisions afin de «».