Coup dur pour le codec AV1 ? La Commission européenne mène son enquête

La technologie de compression vidéo AV1 est apparue il y a quelques années déjà, mais son origine est toute particulière. Le codec vidéo ouvert a en effet été créé par plusieurs mastodontes du numérique, comme Google, Meta, Apple, Amazon, Netflix, Cisco, Samsung, Tencent, Huawei ou encore Mozilla et Apple, dans le but de proposer une alternative libre de droit, au travers de l'Alliance for Open Media (AOM). Et qui plus est, le codec est 30 % plus efficace que le H.265, son premier concurrent, réputé universel. La Commission européenne a toutefois décidé d'ouvrir une enquête sur les pratiques du consortium qui développe le codec.