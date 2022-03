À la traîne, Firefox annonce enfin l'accélération matérielle pour le format vidéo AV1

Lancé en 2018 par Google, Microsoft, Amazon, Netflix, Mozilla et Cisco, qui ont ensemble constitué l’AOMedia (« Aliance for Open Media »), AV1 est un codec vidéo conçu conjointement par ces géants dans l’optique d’éviter de payer des redevances coûteuses. Le codec AV1 propose alors une meilleure compression vidéo que les codecs H.264 et VP9, et réduit également la consommation d’énergie (entraînant donc une meilleure autonomie de la batterie sur ordinateur portable et tablette ).