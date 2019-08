Apple TV+ prévoit des limitations concernant le téléchargement local des contenus

© Apple

Des téléchargements limités sur les appareils

Des quotas de téléchargement sur les contenus

Source : MacRumors

Après les indiscrétions de 9to5mac concernant Apple Arcade , l'autre service qu'Apple lancera à l'automne, MacRumors affirme aujourd'hui avoir déniché des informations concernant le téléchargement local de contenus d'La chose est désormais banale. Que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou OCS, il n'est plus un seul service dequi ne propose pas à ses abonnés de télécharger localement les contenus pour en profiter hors-ligne.Apple TV+ suivra évidemment le même chemin,. En fouillant dans la bêta de macOS 10.15 Catalina , MacRumors est parvenu à trouver plusieurs mentions des limitations qui seront imposées aux utilisateurs d'Apple TV+.Lesont notamment mis la main sur desqui semblent faire référence à une tentative de téléchargement d'un épisode de. Si l'épisode a déjà été téléchargé sur un autre appareil, le message suivant apparaîtra «».D'autres barrières se dressent aux utilisateurs qui feraient un usage extensif (d'aucuns diraient « normal ») du téléchargement local de contenus. MacRumors cite encore les messages d'erreur suivant : «» et «».Autrement dit, non seulement il serait impossible de télécharger le même épisode sur plusieurs appareils, mais le nombre de fois où l'on peut télécharger un même épisode serait limité.Des détails préliminaires donc, et pas forcément réjouissants pour Apple TV+. La firme devrait néanmoins clarifier le fonctionnement de sa future plateforme (et concurrente directe de Disney+, dont le lancement est prévu à la même période ) lors d'un (ou plusieurs) événement à la rentrée.