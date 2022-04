Bitrix24, une plateforme tout-en-un pour gérer plus facilement son entreprise

Bitrix24

Traduite en 18 langues, Bitrix24 est une plateforme collaborative tout-en-un qui facilite la gestion d'entreprise. Disponible gratuitement mais proposant des formules payantes, cette solution inclut une trentaine d'outils créés pour aider les équipes à communiquer et à collaborer entre elles, mais également avec leurs clients. On y trouve également de quoi planifier les tâches et projets, gérer les ressources humaines, réaliser des ventes en ligne, créer des sites web, etc.

Bitrix24 est accessible via un navigateur web, l’application mobile iOS ou Android et l’application Windows et Mac OS. Il existe aussi 2 versions de la plateforme : la première hébergée dans le cloud et l’autre qui est à installer sur serveur (On-Premise).