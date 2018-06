Yahoo Mail : une nouvelle expérience mobile et une appli Android GO

Une expérience web mobile remise au goût du jour

Yahoo Mail, aussi repensée sur Android Go

Modifié le 20/06/2018 à 17h09

Comme son nom l'indique,est la messagerie gratuite de l'entreprise Oath, union sacrée de Yahoo et AOL. Cette dernière, née en 1997, semblait devenir désuète et nécessitait une sérieuse mise à jour, pour suivre la croissance incessante du nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile, qui devrait augmenter de plus de 50 % dans le monde, à l'horizon 2025. Yahoo Mail veut désormais être perçue à l'identique par tout le monde, peu importe le modèle de smartphone ; le lieu ; la capacité de stockage ou la vitesse du réseau.L's'offre donc une nouvelle peau, destinée à résolument optimiser l'expérience de navigation web mobile, avec plusieurs améliorations développées en JavaScript, et construites grâce à l'extension Node.js.Tout d'abord, lefait son entrée dans la boîte de réception. Il s'agit ici de la possibilité de prendre connaissance des mails rapidement, en glissant simplement son doigt vers la droite, pour les marquer comme « lu », et vers la gauche pour les supprimer. Une fonction désormais courante sur mobile. Le défilement des mails à l'infini est une option non-négligeable, qui évitera aux utilisateurs de cliquer sur « suivant » tous les x mails.La gestion des mails, vous l'aurez compris, est largement repensée. Avec les boutons « supprimer », « transférer » et « répondre », la barre d'outils est plus facile d'accès que jamais, et permet de traiter ses messages électroniques de façon presque aérienne.La suggestion d'adresse mail est également intéressante, surtout si certains de nos contacts sont réguliers. En effet, les adresses les plus fréquentes sont automatiquement proposées après que le mobinaute ait tapé les premières lettres.Et il est désormais possible de créer des dossiers, grâce à l'intégration d'un menu latéral dans la version mobile.Enfin, la boîte de réception devient personnalisable. De nouveaux thèmes de couleur sont proposés, et il est même possible d'y incruster des arrière-plans clairs ou foncés.A noter que pour cette version améliorée, toutes les actions (suppression des mails, nettoyage de la corbeille...) sont instantanées. Il n'y a plus de rechargement de la boîte, contrairement à la version de base.Android Go est le système d'exploitation conçu pour les smartphones d'entrée de gamme, qui ne bénéficient que de caractéristiques limitées.ne les oublie pas, et offre des fonctionnalités également améliorées, avec la même rapidité et la même fiabilité que la messagerie classique, tout en «», indique OATH dans un communiqué de presse.