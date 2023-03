Les seedboxes dans le collimateur de la justice ? Un premier service condamné

Nielsen a ainsi été condamné ce 28 février pour vente de seedboxes en sachant que ses serveurs étaient utilisés à des fins de partage de contenu sans la permission des ayants droit. Le chef d'accusation mentionne pas moins de 3 838 œuvres protégées par le droit d'auteur et malgré tout rendues disponibles illégalement sur les sites cités plus tôt.

Il a ainsi écopé d'une sentence de trois mois de détention conditionnelle ainsi que d'une amende de 300 000 couronnes danoises (environ 40 000 euros), soit le montant payé par les utilisateurs afin d'accéder à ses seedboxes. Il doit également verser près de 300 000 couronnes danoises d'indemnisation à Rights Alliance.

« Les fournisseurs de seedboxes ont la responsabilité de s'assurer que leurs services ne sont pas utilisés à des fins illégales. Ainsi, cette affaire nous permet d'envoyer un signal fort à d'autres fournisseurs : vous ne pouvez pas délibérément vendre vos services sur le marché illégal », a indiqué Maria Fredenslund, directrice de Rights Alliance.

Nielsen s'est plié à la décision de la justice sans la contester : « Je suis content que l'affaire soit classée, pour que je puisse maintenant me recentrer sur moi-même et mon entreprise. » Reste à voir si une telle affaire fera office de jurisprudence envers la pratique des seedboxes dans un but illégal, ou si cela restera un grain de sable dans le désert, comme c'est notamment le cas pour les sites pirates.