Sites de téléchargement : c'est terminé pour les films et séries piratés par le groupe EVO

Il y a là de quoi susciter l'inquiétude des utilisateurs et du site spécialisé TorrentFreak, qui craignent qu'un problème majeur empêche le groupe de continuer à opérer. Certains évoquent même un possible démantèlement.

En effet, EVO est dans le viseur de l'industrie du cinéma et de la télévision depuis un certain temps maintenant, et il ne serait pas étonnant que les autorités tentent de s'en prendre au groupe.

Pour rappel, EVO est à l'origine de la publication d'une version Blu-Ray de Spider-Man: No Way Home des semaines avant la sortie du produit. Dune avait également été rendu disponible avant son arrivée dans les salles de cinéma américaines et sur HBO Max. Des copies préliminaires de Nomadland, Uncut Gems, The Power of the Dog et My Salinger Year se sont aussi retrouvées en ligne, au grand dam des ayants droit.