Des caméras intelligentes dans le métro parisien pour mesurer le taux de port du masque

Lire aussi :

Comment acheter des tickets RATP dématérialisés ou recharger son Pass Navigo sur Android ?

Un logiciel de reconnaissance automatique des masques

Datakalab, la start-up française à l'origine des caméras intelligentes

Source : Le Monde

En effet, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun de la région jusqu'à nouvel ordre. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) précise que ce nouveau dispositif de reconnaissance automatique a été installé de manière «», pour une durée de trois mois.L'objectif de la RATP est d'observer le respect du port du masque à la station de métro et RER de Châtelet-les-Halles, l'une des plus fréquentées en Europe.Le dispositif, dit de reconnaissance automatique, visera uniquement à mesurer en temps réel le nombre de voyageurs qui respectent les consignes sanitaires et portent un masque, assènent les protagonistes du projet. Les caméras ne seront ainsi pas utilisées à des fins de verbalisation. «», souligne ainsi la RATP.Les voyageurs seront informés du dispositif par des panneaux d'affichages, installés au sein de la station et sur les quais. La Commission nationale et libertés (CNIL) a par ailleurs été informée de ces installations. Elle n'a pour le moment rendu aucun avis sur le sujet, mais estime auprès du site NextInpact que les mesures «».Rappelons qu'au mois de février, l'association la Quadrature du Net avait alerté sur les expérimentations menées par la RATP en matière d'intelligence artificielle Les caméras sont gérées par la start-up française DatakaLab, cofondée il y a trois ans par Xavier Fischer, Lucas Fischer et Franck Tapiro, ex-conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Elles ont été testées à Cannes, où un dispositif similaire a été installé sur les marchés de la ville.DatakaLab détaille son dispositif auprès de France Inter . La start-up explique que les 12 caméras ont déjà été installées - à des localisations inconnues - mais que seulement six ont pour le moment été activées. Le logiciel accompagnant les caméras peut détecter où sont les voyageurs, la distance entre eux et si leur nez et leur bouche sont masqués.», détaille Xavier Fischer auprès du Monde Il précise enfin que les premiers tests à Châtelet ont montré une précision de «» des caméras. Mais la densité de la population attendue dans la station à partir de ce lundi, couplée à une luminosité faible, pourrait poser problème à ce dispositif.