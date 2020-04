100 km space, un outil en ligne pour limiter les déplacements à 100 km autour du domicile

Des déplacements limités à 100 km autour du domicile

👋 Suite aux annonces d'hier pour la sortie de #confinement, j'ai pris un peu de temps ce matin pour créer cet outil histoire de voir ce que représentent 100 kilomètres autour du domicile : https://t.co/AgPa3jnLdt

(si ça vous sert, n'hésitez pas à le dire ou à RT 😉) — Florent Bertiaux (@kxrz) April 29, 2020

Capture d'écran 100km.space via le service Google Maps

Source : Twitter

100km.space, tel est le nom d'un outil mis en ligne par un internaute français dans le but de représenter la limitation de vos déplacements à hauteur de 100 kilomètres autour de votre domicile.Le mardi 28 avril dernier, le Premier Ministre Edouard Philippe a présenté son plan de déconfinement à l'Assemblée Nationale. L'une des mesures phares qui a été retenue est celle de la limitation des déplacements sans attestation dans un rayon de 100 km autour du domicile, à partir du 11 mai prochain.À compter de cette date, l'attestation de déplacement dérogatoire ne sera donc plus conseillée dans la zone suggérée en fonction de votre localisation. Ainsi, l'internaute @kxrz a mis à disposition un outil très intéressant qui permet de donner une estimation de vos futurs trajets.Baptisé « 100km.space » (ou «»), cet outil est basé sur l'API de Google Maps et peut être utilisé sur mobile, tablette et PC. Le site vous invite à saisir l'adresse de votre domicile ou à autoriser simplement la géolocalisation de votre périphérique préféré. À noter qu'aucune donnée n'est à priori enregistrée.Une autre fonctionnalité a aussi été mise en place où il est possible d'entrer jusqu'à trois adresses pour voir vos proches (amis, famille) qui habitent à plus de 100 kilomètres. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur 100km.space/friends.html La carte présentée sur l'outil n'a qu'une valeur informative. Si vous souhaitez obtenir des données plus précises, vous pouvez toujours utiliser vos applications GPS préférées.