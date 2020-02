Vidéosurveillance intelligente : les expérimentations dans le métro parisien font polémique

© Pixabay

Lire aussi :

Un recours à Marseille déposé contre le dispositif de vidéosurveillance automatisée



Des expérimentations qui servent à valider des technologies

Des caméras trop anciennes causent la multiplication des faux-positifs

#Technopolice



La @RATPgroup utilise ses stations de métro comme laboratoires pour des technologies de surveillance de masse.



Rejoignez https://t.co/uq4ju4FeRk pour organiser la lutte contre la surveillance algorithmique de nos villes ! https://t.co/eO22jN9qdZ — La Quadrature du Net (@laquadrature) February 21, 2020

L'intelligence artificielle inonde bien des domaines aujourd'hui : le sport, la santé, l'automobile, l'aéronautique, l'éducation, le transport ou la sécurité. L'une des composantes de la sécurité est encore la vidéosurveillance, mais avec le temps, on parle davantage deEt qui dit vidéosurveillance intelligente dit reconnaissance faciale. Récemment, la RATP a fait de la station Châtelet-les-Halles, à Paris, un vrai laboratoire dédié à l'intelligence artificielle. Une initiative qui n'enchante pas les associations et collectifs militants.Leur plus fringant représentant, Technopolice, coordonné par La Quadrature du Net et qui lutte contre les déploiements de nouvelles technologies policières, a lancé un appel sur les réseaux sociaux, visant à dénoncer l'expérimentation menée par la RATP dans le métro et le RER parisiens.La régie parisienne, qui n'abrite pas moins de 50 000 caméras de surveillance (la France en compte un million) sur son immense réseau,, informe l'Institut Paris Région.Pour l'instant, les expérimentations menées au sein de la station de Châtelet-les-Halles ne seraient pas concluantes, et ne serviraient qu'à valider des technologies. La RATP a ainsi déjà testé des algorithmes permettant de détecter diverses situations problématiques ou conflictuelles, comme des intrusions sous tunnel, des objets abandonnés, des rixes ou du maraudage.Mais cette dernière situation est celle qui a le plus posé problème. Au sens de l'algorithme, la position statique d'une personne maintenue pendant plus de 300 secondes dans un lieu fréquenté entrainait la détection du maraudage. L'expérimentation, menée très exactement dans la salle d'échanges du RER à la station Les Halles, a tourné au fiasco dans le sens où l'algorithme prenait les usagers qui attendaient un rendez-vous ou recherchaient un itinéraire sur leur smartphone comme des maraudeurs.Les faux-positifs s'expliqueraient en partie par la vétusté du matériel, 98% des caméras actives étant analogiques et donc peu adaptées aux algorithmes actuels utilisés.La RATP indique enregistrer les images filmées au quotidien, en floutant les visages des usagers, de façon à créer une base d'apprentissage qui propulsera les prochains algorithmes, qui doivent être soumis aux conditions réelles d'espaces comme des stations de métro, avec toutes les contraintes liées à ces dernières, comme la luminosité, les vibrations et les flux aux heures de pointe).