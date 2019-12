La Finlande fait cadeau d'un cours en intelligence artificielle au monde entier

Le papa noël du machine learning

Une introduction dans les règles

Source : The Verge.

Créé par l'université d'Helsinki et nommé, le cours est disponible gratuitement en anglais et dans plusieurs langues de pays de l'UE. Une version française devrait arriver prochainement.En réalité, ce cours est un cadeau pour les pays membres de l'UE. La Finlande a en effet occupé le rôle de pays président du Conseil de l'Union européenne depuis six mois et doit passer la main de la présidence tournante à la Croatie au mois de janvier, comme cela est prévu par le traité de Lisbonne.En guise de cadeau de fin d'année et de départ, la Finlande a donc décidé d'offrir ce cours de six semaines à tous les pays membres, sans aucune restriction géographique. Le cours est également disponible en Suédois, Estonien, Finlandais et Allemand, le site prévenant qu'il sera «» officiellement parlées dans l'Union Européenne.Ce cours a connu un certain succès en Finlande cette année, plus de 1 % de la population du pays (5,5 millions de citoyens) s'étant inscrit à cette session d'apprentissage. Son objectif est d'offrir une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle et de ses enjeux à un maximum de monde.», explique le site en guise de présentation. Les cours combinent des parties théoriques et des exercices pratiques, allant d'une introduction à l'IA au codage informatique.