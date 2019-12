YouTube dévoile sa série documentaire sur l'IA avec Robert Downey Jr.

L'intelligence artificielle en pratique

Source : Engadget

Ce documentaire en huit épisodes d'un peu plus de 30 minutes chacun cherche à démystifier les nombreuses questions posées par cette technologie. Les deux premiers épisodes sont disponibles en anglais, sous-titrés anglais.À la manière d'un Neil deGrasse Tyson dans Cosmos , Robert Downey Jr. nous invite à plonger dans le monde de l'apprentissage automatique, des réseaux neuronaux, et de leur impact actuel et futur sur le monde.Chaque épisode s'attache ainsi à observer l'IA par le biais de cas pratiques., le premier épisode, nous introduit par exemple auprès de Mark Sagar et son entreprise, Soul Machines, qui développe actuellement un avatar numérique du producteur et chanteur Will.i.am. Un avatar fonctionnant avec un programme d'intelligence artificielle. L'épisode interroge du même coup la capacité d'une IA à interagir avec le monde.La série est disponible gratuitement, sans compte YouTube Premium.