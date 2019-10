400 ans après le voyage du Mayflower, une version autonome va tenter la même aventure

Des colons américains au vaisseau futuriste

Un voyage symbolique

Source : The Next Web

Conçu par ProMare, une ONG américaine destinée à la recherche et à l'exploration maritime, le vaisseau futuriste sera équipé d'un système d'intelligence artificielle développé par IBM.Le Mayflower fut un vaisseau marchand qui quitta le port de Plymouth, en Angleterre, en 1620. Il emmenait avec lui un équipage composé principalement de dissidents religieux anglais cherchant une nouvelle terre pour vivre librement leur religion.Les passagers du Mayflower sont ainsi considérés comme faisant parti des premiers colons anglais à s'installer en Amérique. Lors de la traversée, ils signèrent surtout le «», un pacte encore considéré comme étant à la base de la Constitution des États-Unis.La traversée du « nouveau Mayflower » marquera donc un anniversaire important dans l'imaginaire national américain. Il partira en septembre prochain de Plymouth pour réaliser un voyage de 5 182 kilomètres, cette fois sans aucun humain à bord.Le navire, autonome, sera principalement équipé de panneaux solaires pour l'énergie, mais aussi d'un moteur diesel et de turbines à vent. Les équipes de ProMare et IBM ont également intégré de nombreuses capsules remplies de capteurs pour réaliser un certain nombre d'observations sur l'évolution du vaisseau solitaire. Ils cherchent effectuer des analyses sur les fonds marins et notamment la présence de micro-plastique dans les océans.Pour faire arriver le vaisseau à bon port, IBM l'a équipé de son système de vision assistée par intelligence artificielle, PowerAI. Le navire sera également doté de systèmes de télédétection par laser LIDAR, pour éviter toute collision en mer.Une fois le voyage terminé, ProMare devrait rendre l'expérience accessible au grand public par logiciel de réalité virtuelle interposé.