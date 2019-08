L'Europe songe à un encadrement en matière de reconnaissance faciale

Un texte dérivé du RGPD pour encadrer l'utilisation de la reconnaissance faciale



La nouvelle présidente de l'UE souhaite lier l'intelligence artificielle et l'éthique



Lire aussi :

IA : les 7 éléments de la Commission européenne pour une technologie éthique



Source : Data Economy

Laest une technologie qui s'immisce de plus dans en plus dans la vie quotidienne des gens. De nombreux lieux publics vont, dans le futur, intégrer ce type de système pour des raisons de confort des usagers et de sécurité.Seulement, l'utilisation des données biométriques récupérées par ces dispositifs reste encore floue et laa indiqué se pencher sur le sujet dans l'objectif de proposerdes individus et limiter «», selon une source proche du dossier.Le RGPD impose déjà des règles strictes aux administrations et aux entreprises danspar les systèmes de reconnaissance faciale. Il interdit notamment le stockage d'informations biométriques permettant d'identifier un individu.Ce nouveau texte, plus spécifique, a pour ambitionà toutes les structures utilisant la reconnaissance faciale dans leurs produits et services. Les utilisateurs pourraient également demander des comptes sur l'usage qui est fait de leurs données.Certaines exceptions à ces règles volontairement contraignantes pourraient être accordées, mais elles seraient «».La nouvelle présidente de l'Union européenne,, souhaite proposer plus globalementsur «» dans les 100 premiers jours de sa prise de fonction, qui débutera le 1er novembre. La présentation serait vraisemblablement prévue pour le début de l'année 2020.