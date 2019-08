L'authentification par reconnaissance faciale développée par l'État suscite la controverse

Un système visant à simplifier l'identification des citoyens disposant d'un passeport biométrique

L'obligation de la reconnaissance faciale serait contraire au RGPD

Source : Le Monde

(pour) n'est encore qu'à ses balbutiements, mais fait déjà beaucoup parler d'elle. L'application mobile actuellement en phase de test a pour but desur les différents services publics accessibles en ligne comme les impôts ou la Sécurité sociale.Le système exige, pour la création du compte,statique (via une photo) ou dynamique, en filmant son visage à l'aide de la caméra de son smartphone et en réalisant quelques mouvements de la tête pour effectuer l'analyse. Ces données sont ensuite envoyées à l'(ANTS) pour effectuer une comparaison avec les informations à sa disposition.Une partie dessera stockée localement sur le smartphone et supprimée immédiatement si l'application venait à être désinstallée.Le décret d'application a été publié le 16 mai dernier, mais le 15 juillet, laa saisi le Conseil d'État et a déposé un recours pour le faire annuler. L'association reproche au gouvernementPour elle, l'État ne respecte pas les règles du RGPD , qui stipulent qu'un consentement «». La CNIL avait également fait valoir cet argument dans un avis rendu le 18 octobre dernier.L'autorité indépendante avait également donné plusieurs solutions complémentairesafin de créer son compte sur AliceM. Mais l'ANTS n'a retenu aucune de ces propositions. «», s'emporte Martin Drago, juriste pour l'association.Le gouvernement va encore se laisser quelques semaines de test avant de lancer son application, d'abord sur Android. Le Conseil d'État pourrait, lui,déposé par la Quadrature du Net.