L'entreprise 1Password dévoile une nouvelle fonctionnalité qui vise à remettre en avant vos informations d'identification là où vous en avez le plus besoin. Et non, ce n'est pas toujours devant votre ordinateur.

Alors que les gestionnaires de mots de passe indépendants se démocratisent, ils deviennent également de plus en plus pratiques. Ils permettent non seulement de changer de navigateur ou de système comme bon vous semble, mais contiennent aussi d'autres informations tout aussi sensibles dans un endroit sécurisé et chiffré.