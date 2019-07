Reconnaissance faciale : un taux d'erreur de 81% pour le système de la police britannique

Les chercheurs appellent Scotland Yard à cesser le programme

Le Met contredit le rapport universitaire

Source : Sky News

Dans un rapport publié cette semaine par une poignée de médias britanniques, les chercheurs de l'Université d'Essex ont fait état de leurs résultats concernant la technologie dede la police locale. Et ces derniers ne sont clairement pas reluisants, puisque, soit quatre fois sur cinq,, alors qu'il était censé rechercher des criminels.L'étude universitaire fait part de ses «» au sujet de la reconnaissance faciale et appelle Scotland Yard à cesser d'exploiter son programme, fonctionnel depuis août 2016 et installé à l'occasion du Carnaval de Notting Hill. Pour les chercheurs, l'utilisation de la technologie par la police pourrait être contestée par la justice. Depuis 2016, le Metropolitan Police Service (Met) a utilisé sa technologie de reconnaissance faciale à dix reprises.Pour étoffer leur rapport, les chercheurs Pete Fussey et Daragh Murray ont évalué l'utilisation de l'IA sur six des dix manifestations durant lesquelles elle fut utilisée. Ils ont noté que, justifiant ainsi le monumental taux d'erreur de 81 %.Outre les défauts techniques, le rapport pointe du doigt une question éthique : celle du. La technologie ayant été utilisée lors de manifestations publiques, la police se devait d'en informer les participants. Si des panneaux ont bien été affichés,De son côté,en indiquant établir des mesures différentes de celles du rapport. La police préfère se baser sur les chiffres totaux des visages traités, plutôt que sur le taux de réussite entre correspondances réussies et non réussies. Ainsi, la police britannique indique que sa technologie ne commet qu'une seule erreur pour 1 000 cas, soit un taux d'erreur de 0,1 %.», a réagi le Met par l'intermédiaire de son sous-commissaire, Duncan Ball.