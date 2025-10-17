En ce moment, Bouygues Telecom propose sa Pure Fibre à 23,99 €/mois, sans engagement. Vous profitez d’une connexion jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, idéale pour le télétravail, le streaming et le gaming, le tout sans hausse de prix ni frais cachés. Une offre rapide, fiable et sans contrainte.

Fibre optique - Bouygues

Une fibre ultra-rapide et accessible à tous

Avec cette offre, Bouygues Telecom confirme son ambition : rendre la fibre haut de gamme accessible au plus grand nombre. Pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’une connexion ultra-stable, d’un Wi-Fi dernière génération et d’un service client reconnu pour sa fiabilité. Le tout, sans engagement : vous gardez votre liberté de résilier à tout moment, sans pénalité.

Découvrir la Pure Fibre Bouygues

Trois bonnes raisons de choisir la Pure Fibre Bouygues

  • Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement
  • Offre sans engagement, claire et transparente
  • Wi-Fi performant pour toute la maison

Un confort numérique au quotidien

Avec la Pure Fibre Bouygues, tout devient plus fluide : visioconférences sans coupure, films et séries en 4K, jeux en ligne sans latence, téléchargement instantané de fichiers lourds… Le débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s/1 Gb/s assure une expérience fluide, même pour les foyers les plus connectés. Grâce à la Box Wi-Fi 6E, la couverture est optimale dans chaque pièce, tout en réduisant la consommation énergétique.

Souscrire à la Pure Fibre Bouygues à 23,99 €

Un tarif imbattable et 100 % sans contrainte

À 23,99 €/mois seulement, Bouygues Telecom propose l’une des meilleures offres fibre du moment. Pas de hausse après 12 mois, pas de frais de mise en service : le tarif est stable, transparent et sans surprise. Vous profitez d’une fibre premium à prix fixe, sans engagement et avec la qualité de service Bouygues. C’est le moment parfait pour booster votre connexion sans exploser votre budget.

Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (septembre 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services