En ce moment, Bouygues Telecom propose sa Pure Fibre à 23,99 €/mois, sans engagement. Vous profitez d’une connexion jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, idéale pour le télétravail, le streaming et le gaming, le tout sans hausse de prix ni frais cachés. Une offre rapide, fiable et sans contrainte.
Une fibre ultra-rapide et accessible à tous
Avec cette offre, Bouygues Telecom confirme son ambition : rendre la fibre haut de gamme accessible au plus grand nombre. Pour 23,99 €/mois, vous bénéficiez d’une connexion ultra-stable, d’un Wi-Fi dernière génération et d’un service client reconnu pour sa fiabilité. Le tout, sans engagement : vous gardez votre liberté de résilier à tout moment, sans pénalité.
Trois bonnes raisons de choisir la Pure Fibre Bouygues
- Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement
- Offre sans engagement, claire et transparente
- Wi-Fi performant pour toute la maison
Un confort numérique au quotidien
Avec la Pure Fibre Bouygues, tout devient plus fluide : visioconférences sans coupure, films et séries en 4K, jeux en ligne sans latence, téléchargement instantané de fichiers lourds… Le débit symétrique jusqu’à 8 Gb/s/1 Gb/s assure une expérience fluide, même pour les foyers les plus connectés. Grâce à la Box Wi-Fi 6E, la couverture est optimale dans chaque pièce, tout en réduisant la consommation énergétique.
Un tarif imbattable et 100 % sans contrainte
À 23,99 €/mois seulement, Bouygues Telecom propose l’une des meilleures offres fibre du moment. Pas de hausse après 12 mois, pas de frais de mise en service : le tarif est stable, transparent et sans surprise. Vous profitez d’une fibre premium à prix fixe, sans engagement et avec la qualité de service Bouygues. C’est le moment parfait pour booster votre connexion sans exploser votre budget.