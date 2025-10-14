C’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment sur la fibre optique. Bouygues Telecom propose actuellement sa Pure Fibre à seulement 23,99 €/mois, sans engagement et sans mauvaise surprises.
La fibre haut de gamme, à prix mini !
Dans un marché souvent dominé par les offres avec engagement ou débits trompeurs, Bouygues Telecom se démarque en misant sur la liberté et la transparence. Sa Pure Fibre, proposée à 23,99 €/mois sans engagement, délivre des débits dignes des meilleures connexions professionnelles. Que ce soit pour télétravailler, streamer en 4K ou jouer en ligne, vous profitez d’une connexion ultrarapide, stable et sans coupure.
Trois raisons d’adopter la Pure Fibre Bouygues
- Jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement
- Offre sans engagement, claire et sans frais cachés
- Installation rapide et gratuite
Une expérience Internet ultra-fluide pour tous
les usages
Avec des vitesses atteignant 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, la Pure Fibre Bouygues rivalise avec les meilleures offres du marché. Elle permet de connecter plusieurs appareils simultanément sans perte de performance : PC, consoles, TV 4K, objets connectés… Grâce à la Box Wi-Fi 6E, la couverture est optimale dans toutes les pièces, garantissant une navigation fluide, même dans les foyers les plus connectés.
Box B&You Pure Fibre
sans engagement
8Gb/s
23,99€
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
8Gb/s
WiFi
WiFi 6
Répéteurs WiFi
En option
Débit montant
1Gb/s
Une offre claire, sans piège ni engagement
Bouygues Telecom joue la carte de la simplicité : 23,99 €/mois, sans engagement et sans frais cachés. Contrairement à la concurrence, le tarif reste stable dans le temps, sans hausse après 12 mois. Cette offre est idéale pour les foyers qui veulent une fibre performante sans contrainte et sans surprise sur la facture. Une occasion rare de passer au très haut débit tout en maîtrisant son budget.
Notre avis sur la Pure Fibre Bouygues
Grâce à son débit record jusqu’à 8 Gb/s et à son absence d’engagement, la Pure Fibre Bouygues s’impose comme l’une des offres les plus attractives du moment. Transparente, performante et accessible, elle combine vitesse, confort et liberté — trois atouts majeurs pour les foyers exigeants.