La Reebok Smart Ring, commercialisée à 249 dollars sur le site officiel de la marque, permet aux membres et aux coachs sportifs de suivre leurs entraînements, leur récupération et leur état de santé général. À l'instar des anneaux existants sur le marché, l'appareil collecte les données d'activité, de fréquence cardiaque, de sommeil, de stress et de température corporelle pour générer un « One Score ». Celui-ci offre une vue d'ensemble du bien-être et du niveau de préparation physique de l'utilisateur. Les informations sont ensuite centralisées dans l'application Reebok Fitness.

Reebok s’appuie sur son partenariat avec F45 Training pour introduire sa bague connectée au sein d’une communauté déjà familière des entraînements en studio. L'équipementier américain s’appuie sur F45 Training pour diffuser la bague auprès d’une base d’utilisateurs à l’entraînement en studio. Le directeur général de F45, Tom Dowd, voit dans ce partenariat un moyen de renforcer l’expérience d’entraînement, en combinant l’équipement, la technologie et la portée internationale de Reebok.