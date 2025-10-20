Reebok fait son entrée dans l'univers des technologies de santé avec sa première bague connectée, lancée en partenariat avec F45 Training. Le géant du sportswear s'attaque à un marché dominé par Oura, Ultrahuman et Samsung, en misant sur le suivi de fitness haute intensité.
Vendredi dernier, la marque de vêtements Reebok a annoncé sa première bague connectée et dévoilé un partenariat mondial avec F45 Training, réseau de studios de fitness. L’ambition affichée est d’aligner la pratique encadrée et la mesure continue des efforts, en réunissant coaching et indicateurs de forme au sein d’un même écosystème.
Reebok : la marque de vêtements dévoile son premier anneau connecté
La Reebok Smart Ring, commercialisée à 249 dollars sur le site officiel de la marque, permet aux membres et aux coachs sportifs de suivre leurs entraînements, leur récupération et leur état de santé général. À l'instar des anneaux existants sur le marché, l'appareil collecte les données d'activité, de fréquence cardiaque, de sommeil, de stress et de température corporelle pour générer un « One Score ». Celui-ci offre une vue d'ensemble du bien-être et du niveau de préparation physique de l'utilisateur. Les informations sont ensuite centralisées dans l'application Reebok Fitness.
Reebok s’appuie sur son partenariat avec F45 Training pour introduire sa bague connectée au sein d’une communauté déjà familière des entraînements en studio. L'équipementier américain s’appuie sur F45 Training pour diffuser la bague auprès d’une base d’utilisateurs à l’entraînement en studio. Le directeur général de F45, Tom Dowd, voit dans ce partenariat un moyen de renforcer l’expérience d’entraînement, en combinant l’équipement, la technologie et la portée internationale de Reebok.
Un marché déjà convoité par plusieurs acteurs
De toute évidence, Reebok s'aventure sur un territoire déjà bien occupé par l'Oura Ring, l'Ultrahuman Ring ou encore la Galaxy Ring de Samsung. Cela étant, les tests en situations réelles des modèles Oura et Ultrahuman ont mis en lumière leurs limites pour accompagner efficacement les sportifs, malgré des fonctionnalités appréciables dans d'autres domaines. L'enjeu pour Reebok est donc de réussir à se démarquer, en affinant notamment le suivi des performances.
Dans les années à venir, on peut d'ores et déjà s'attendre à voir affluer diverses marques issues du fitness et du bien-être, en plus des géants de la tech, sur le secteur des anneaux connectés. Reste maintenant à voir si l'un d'entre eux parviendra à faire basculer ce marché qui peine encore véritablement à élargir son public.