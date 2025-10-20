Le robot ECOVACS X9 Pro tombe à 783,99€ au lieu de 1 499,00€, soit une baisse de 48 %, le prix le plus bas jamais vu à ce jour chez Amazon. Ce robot aspire et lave les sols en un seul passage. Il combine une grande puissance d'aspiration à un système de lavage efficace, sans nécessiter d'intervention quotidienne. L'autonomie longue durée du bac à poussière facilite la gestion sur plusieurs semaines.

Le modèle s'adresse à ceux qui souhaitent déléguer l'entretien du sol, avec une technologie anti-enchevêtrement pensée pour limiter les blocages. Certains diront que ce type d'appareil transforme le ménage en tâche secondaire, tant il gère bien l'essentiel. On prend vite goût à rentrer chez soi et trouver le sol propre, sans effort.