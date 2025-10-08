À l’occasion du Prime Day d’automne, Narwal frappe fort avec des remises allant jusqu’à 720 €. Des aspirateurs robots haut de gamme à prix cassé, accompagnés d’un jeu concours où chaque participant repart gagnant.
Spécialisé dans l’entretien intelligent des sols, Narwal s’est taillé une place de choix dans le paysage des aspirateurs robots. En misant sur la recherche et l’innovation, la marque a su se démarquer par des technologies exclusives comme la serpillière auto-nettoyante ou le système DirtSense à détection intelligente. À l’occasion du Prime Day, les modèles les plus récents de son catalogue bénéficient de réductions majeures : jusqu’à 550 € sur Amazon, et même 720 € via sa boutique officielle avec packs d’accessoires inclus.
Au-delà du simple ménage automatisé, ces appareils s’imposent comme de véritables partenaires du quotidien, capables de détecter, s’adapter, nettoyer et s’entretenir quasiment sans intervention humaine. Dans un marché où le confort d’usage devient essentiel, Narwal prouve une nouvelle fois qu’il ne suffit pas de proposer un aspirateur performant : il faut qu’il s’intègre intelligemment à nos vies.
Les modèles à ne pas manquer pendant le Prime Day
Freo Z10 Ultra : l’élite du nettoyage automatisé
Avec le Freo Z10 Ultra, Narwal pousse l’automatisation à son paroxysme. Doté de deux processeurs et d’une double caméra, ce robot s’appuie sur l’intelligence artificielle NarMind™ Pro pour cartographier avec précision les espaces et ajuster son comportement en temps réel. Son système de navigation avancée anticipe les obstacles et adapte la puissance de nettoyage en fonction du type de sol rencontré.
Avec ses 18 000 Pa d’aspiration, il ne laisse aucune chance à la poussière, aux poils ou aux débris. Mais c’est surtout sa capacité à gérer le lavage des sols qui impressionne : une serpillière intelligente qui s’ajuste à la surface, sans intervention de l’utilisateur. Le tout est pris en charge par une station qui assure le lavage, le séchage et la vidange. À 749 €, soit 550 € de remise, c’est l’un des meilleurs rapports performance/prix du marché haut de gamme.
Freo Z10 : la valeur sûre pour un usage quotidien
Moins onéreux mais tout aussi complet, le Freo Z10 représente un compromis idéal entre puissance, intelligence et praticité. Son système DualFlow empêche les cheveux de s’enrouler autour des brosses, et son module de lavage EdgeReach cible les coins et plinthes souvent négligés.
Narwal intègre ici une station compacte, facile à intégrer dans tous les intérieurs, qui prend en charge le nettoyage et le séchage automatique de la serpillière. À 569 € au lieu de 899 €, ce modèle offre une expérience de nettoyage complète, simple à entretenir et redoutablement efficace pour un foyer actif.
Et en ce moment, grâce au code promo exceptionnel FRPDCLUB, propre à Clubic, vous pouvez obtenir le Freo Z10 à 569€ au lieu de 899€.
Narwal Flow : l’innovation présentée à l’IFA 2025
Dernière nouveauté de la marque, le Narwal Flow bouleverse les codes avec un système de lavage baptisé FlowWash. Celui-ci repose sur une serpillière en rotation continue, chauffée à 45 °C et alimentée par 16 buses pour un nettoyage hygiénique et uniforme.
Son aspiration puissante de 22 000 Pa s’ajuste automatiquement grâce à la technologie CarpetFocus™, qui intensifie l’action sur les tapis. Deux stations sont disponibles : l’une, compacte, de 28 cm seulement, propose dosage de détergent et vidange automatique ; l’autre, plus imposante, gère également le séchage. En promotion à partir de 999 €, c’est le modèle le plus technologique de la sélection.
Freo Z Ultra : un best-seller toujours aussi pertinent
Récompensé en 2024 pour sa fiabilité et son intelligence de navigation, le Freo Z Ultra reste une valeur sûre. Il combine un système d’évitement d’obstacles ultra-efficace à une station multifonction qui prend en charge le lavage et le séchage des serpillières.
Parfaitement adapté aux intérieurs familiaux, il offre une autonomie de nettoyage étendue, même sur de grandes surfaces. Son design sobre et sa facilité d’entretien en font une solution idéale pour ceux qui cherchent un robot performant sans superflu. À 549 € (-400 €), c’est une opportunité à ne pas manquer.
Freo X10 Pro : le robot qui passe vraiment partout
Pensé pour les intérieurs encombrés, le Freo X10 Pro mise sur un format ultra-fin pour se faufiler sous les meubles. Il conserve une puissance d’aspiration solide (11 000 Pa) et intègre un système de lavage à pression réglable qui s’adapte aux types de sols.
Narwal ajoute plusieurs modes spécifiques aux tapis, pour ne pas abîmer les fibres tout en assurant un nettoyage en profondeur. Enfin, un sac à poussière grande capacité prolonge l’autonomie sans devoir penser au vidage trop souvent. Affiché à 499 €, c’est une option équilibrée et compacte.
Freo X Ultra : technologie zéro contrainte
Avec sa station 3-en-1 (vidage, lavage, stérilisation), le Freo X Ultra est pensé pour une tranquillité d’esprit maximale. La brosse principale est certifiée TÜV Zero-Tangle, un vrai plus pour éviter les bourrages dus aux cheveux et poils d’animaux.
Malgré son format discret, ce modèle s’adresse à ceux qui souhaitent un appareil fiable, hygiénique et prêt à l’emploi. À 429 €, il condense les dernières innovations Narwal dans une solution accessible et compacte, parfaite pour un usage régulier sans contraintes.
Freo S : l’accès simplifié à la gamme Narwal
À seulement 229 €, le Freo S représente le ticket d’entrée dans l’univers Narwal. Il concentre l’essentiel : une aspiration efficace, une fonction de vidage automatique, et un fonctionnement simplifié à un bouton.
C’est le robot idéal pour les petites surfaces ou pour les utilisateurs qui recherchent une première expérience simple, fiable et abordable. Peu encombrant, il conserve la signature technologique de la marque tout en réduisant le prix d’accès.