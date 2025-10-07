Le robot Lefant M210P atteint aujourd'hui 94,99 € chez Amazon pour les Jours Flash Prime, soit une baisse de 68 % et son prix le plus bas jamais constaté. Il s'occupe des sols durs comme des tapis, aspire efficacement les poils d'animaux et fonctionne en toute discrétion grâce à un niveau sonore réduit.

Sa compacité lui permet de nettoyer sous les meubles sans difficulté et de s'adapter à la routine de la maison, sans demander d'effort particulier. On peut trouver que ce type d'appareil apporte un vrai confort au quotidien, surtout quand on manque de temps ou qu'on préfère éviter de sortir l'aspirateur traîneau à chaque miette.