Un aspirateur puissant qui facilite l'entretien quotidien, accessible pendant une promotion rarement observée. La marque Dyson reste une valeur sûre pour gagner du temps lors du ménage.
Le Dyson V8 Absolute tombe à 299 € chez Amazon, soit une baisse de 40 %, le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet aspirateur balai sans fil aspire la poussière sur moquette ou sol dur, avec une autonomie de 40 minutes.
Il inclut plusieurs accessoires pour nettoyer toute la maison, du sol au plafond, sans effort. Certains diront que la polyvalence au quotidien reste un vrai atout, surtout pour limiter le temps passé à passer l'aspirateur.
Le Dyson V8 Absolute
Aspirateur balai sans fil, idéal pour sols variés et moquettes, conçu pour un usage quotidien facile et silencieux.
✅ Les plus
- Puissance d'aspiration de 115 AW pour retirer la poussière sur moquette et sols durs
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode normal pour couvrir de grandes surfaces
- Filtration avancée capturant les allergènes et rejetant un air plus propre
- Brosse Motorbar auto-démêlante efficace sur les poils d'animaux
Conception acoustique pour un niveau sonore réduit
❌ Les moins
- Autonomie limitée à 7 minutes en mode puissance maximale
- Capacité du bac de 0,54 litre nécessitant des vidages réguliers lors de grands ménages
- Temps de charge complet d'environ 5 heures
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Une puissance constante pour un nettoyage facile
L'aspirateur balai se glisse facilement dans un petit appartement ou une maison familiale. Son moteur numérique aspire la poussière pendant quarante minutes sans perte de puissance. Cela reste pratique pour nettoyer plusieurs pièces sans avoir à recharger au milieu du ménage.
La brosse principale s'adapte aussi bien aux tapis qu'aux sols durs. Il suffit de changer d'accessoire pour atteindre les coins ou la voiture. Certains diront qu'on apprécie vite la légèreté de l'appareil, surtout quand il faut soulever l'aspirateur pour dépoussiérer des étagères. On peut trouver que le niveau sonore limité aide à passer l'aspirateur sans déranger tout le foyer.
Un tarif ajusté pour un usage quotidien
Amazon affiche le Dyson V8 Absolute à 299 €. Ce format sans fil reste pratique au quotidien, avec une autonomie suffisante pour des surfaces moyennes. Le moteur puissant s'adapte à différentes surfaces, ce qui facilite le ménage même dans des pièces encombrées. L'appareil s'adresse à ceux qui cherchent un équilibre entre performance et simplicité d'utilisation. Un rangement mural est inclus pour gagner de la place et garder l'aspirateur toujours prêt à servir.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.