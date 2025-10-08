À l’occasion d’une promotion spéciale, le nouveau robot aspirateur haut de gamme Narwal Freo Z10 est disponible à seulement 569€ au lieu de 899€, grâce à un code exclusif. Un bon plan qui combine puissance, innovation et simplicité, pensé pour faciliter le quotidien.
Un aspirateur qui répond aux vrais problèmes du quotidien
Les utilisateurs de robots aspirateurs le savent : cheveux emmêlés dans les brosses, coins mal nettoyés ou perte d’efficacité sont des freins récurrents. Narwal a conçu le Freo Z10 pour répondre directement à ces irritants.
Avec sa technologie DualFlow anti-enchevêtrement, le Z10 atteint un taux de 99 % d’élimination des cheveux sans blocages. Sa brosse flottante au design conique guide les cheveux vers le bac à poussière et ses brosses latérales se démêlent automatiquement après chaque cycle. Résultat : moins d’entretien manuel, plus de temps gagné.
Trois bonnes raisons de choisir le Narwal Freo Z10
- Nettoyage complet des coins et plinthes grâce aux serpillières EdgeReach™
- Station autonome qui vide et nettoie automatiquement
- Puissance de 15 000 Pa pour un nettoyage sans compromis
Une innovation qui nettoie chaque recoin
Contrairement aux serpillières circulaires classiques, le Freo Z10 intègre une serpillière triangulaire EdgeReach™, spécialement conçue pour atteindre les angles et les bords. Elle exerce une pression constante de 8 N au sol, imitant le geste d’un essuyage manuel pour un résultat impeccable. Avec son chevauchement de 10 mm, elle ne laisse aucune zone oubliée.
Le robot adapte aussi sa stratégie aux environnements difficiles : lorsqu’il rencontre un coin, il effectue une marche arrière pour maximiser la couverture. Plus besoin de repasser derrière lui, même dans les rainures ou les endroits étroits.
Une station d’accueil qui simplifie tout
Le Narwal Freo Z10 ne se contente pas de nettoyer, il s’entretient tout seul. Sa station compacte vide la poussière dans un sac de 2,5 L compressé, offrant jusqu’à 120 jours d’autonomie. Elle lave aussi les serpillières à l’eau chaude (45 à 75 °C), stérilise et sèche à l’air chaud pour éviter les odeurs.
Elle distribue automatiquement du détergent et adapte la température de lavage grâce à l’IA en fonction du type de saleté détectée. Avec la technologie DirtSense™, elle peut même relaver si nécessaire. Tout est pensé pour une utilisation 100 % mains libres.
Une puissance d’aspiration impressionnante
Avec son moteur ultra-rapide de 4 400 tours/minute, le Freo Z10 délivre une aspiration de 15 000 Pa, un record dans sa catégorie. Son conduit d’air en U optimise le flux, assurant une efficacité constante à chaque passage.
Son capteur intelligent détecte les zones plus sales, augmente la puissance de 70 % et peut effectuer un second passage ciblé. C’est la garantie d’un nettoyage précis, adapté à chaque type de sol et aux zones les plus difficiles.
Un robot qui s’adapte à vous
Le mode Freo 2.0 Pro propose quatre configurations : aspiration seule, lavage, aspiration + lavage ou les deux simultanément. Sur les tapis, le robot s’élève automatiquement de 12 mm pour éviter les dégâts.
Il dispose aussi d’une navigation avancée grâce à son double capteur à lumière structurée 3D et son tri-laser, permettant une détection des obstacles à 360° et un franchissement d’objets jusqu’à 20 mm. De quoi circuler partout, sans se bloquer.
✅ Notre avis sur le Narwal Freo Z10
Avec son prix en baisse à 569€ au lieu de 899€, le Narwal Freo Z10 s’impose comme une alternative haut de gamme à prix maîtrisé. Ses innovations comme la technologie DualFlow et les serpillières EdgeReach™ en font un allié puissant contre les poils, les cheveux et les zones difficiles. Et en ce moment, grâce au code promo exceptionnel FRPDCLUB, propre à Clubic, vous pouvez obtenir le Freo Z10 à 569€ au lieu de 899€.
Un robot qui aspire, lave et s’entretient tout seul : l’offre actuelle est une excellente occasion de franchir le pas.