Les utilisateurs de robots aspirateurs le savent : cheveux emmêlés dans les brosses, coins mal nettoyés ou perte d’efficacité sont des freins récurrents. Narwal a conçu le Freo Z10 pour répondre directement à ces irritants.

Avec sa technologie DualFlow anti-enchevêtrement, le Z10 atteint un taux de 99 % d’élimination des cheveux sans blocages. Sa brosse flottante au design conique guide les cheveux vers le bac à poussière et ses brosses latérales se démêlent automatiquement après chaque cycle. Résultat : moins d’entretien manuel, plus de temps gagné.