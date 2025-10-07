Le Deebot X9 Pro Omni se positionne comme un modèle haut de gamme polyvalent, conçu pour les intérieurs mêlant sols durs et tapis. Il combine une aspiration puissante avec la technologie BLAST, délivrant jusqu’à 16 600 Pa, ce qui lui permet d’aspirer efficacement poussières, salissures et poils même incrustés. En parallèle, il intègre un rouleau de lavage automatique OZMO Roller qui se nettoie tout seul pendant la session : le patin reste humide et les cycles de rinçage sont gérés en permanence pour limiter la contamination croisée.

La navigation et l’intelligence embarquée occupent une place centrale dans ce modèle. Grâce à la technologie AIVI 3D 3.0, le robot reconnaît et évite les objets courants (chaussures, cordons, jouets) en temps réel. Le système Triple Lift permet de lever les patins ou brosses lors du passage sur les tapis, évitant toute humidité indésirable. De plus, le modèle dispose de la technologie ZeroTangle 3.0, couplée à la brosse latérale anti-enchevêtrement ARClean, pour limiter les bourrages dus aux cheveux et aux poils d’animaux.

Enfin, le Deebot X9 Pro Omni est pensé pour l’autonomie et la simplicité d’entretien. Sa station OMNI se charge du vidage automatique, du lavage, du séchage des patins et du remplissage en eau propre, réduisant l’intervention humaine. ￼ Il gère également le nettoyage des bords grâce à la technologie TruEdge 2.0 avec extension dynamique du rouleau et capteurs 3D dédiés à la détection des bords pour un nettoyage des zones périphériques.