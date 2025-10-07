A l'occasion du Prime Day, Ecovacs propose des réductions impressionnantes sur ces derniers modèles d'aspirateurs robot, avec des remises pouvant aller jusqu'à 700€.
Si vous confiez enfin votre ménage à un professionnel, disponible 24H/24 et sept jours sur sept ? Oui, nous parlons bien évidemment d'un aspirateur robot, et Ecovacs est un expert en la matière avec de nombreux modèles disponibles. Actuellement, la marque met un coup de projecteur sur ses derniers modèles, avec des réductions pouvant atteindre les 700 euros. On vous détaille les différents modèles concernés, et leurs avantages pour un nettoyage complet de votre maison, dans les moindres recoins.
Les 3 offres en promotion à saisir :
- Ecovacs Deebot X9 PRO OMNI à 799€ au lieu de 1 499€
- Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE à 1 199€ au lieu de 1 299€
- Ecovacs Deebot T50 Pro OMNI Gen 2 à 439€ au lieu de 899€
Deebot X9 Pro OMNI : un nettoyage avec rouleau serpillère pour venir à bout des tâches tenaces
L'Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI est un aspirateur robot qui inaugure une nouvelle génération pour le constructeur. C'est en effet le premier modèle à troquer les serpillères rondes pour un rouleau brosse, avec nettoyage continu pour un lavage plus efficace des sols durs.
Le Deebot X9 Pro Omni se positionne comme un modèle haut de gamme polyvalent, conçu pour les intérieurs mêlant sols durs et tapis. Il combine une aspiration puissante avec la technologie BLAST, délivrant jusqu’à 16 600 Pa, ce qui lui permet d’aspirer efficacement poussières, salissures et poils même incrustés. En parallèle, il intègre un rouleau de lavage automatique OZMO Roller qui se nettoie tout seul pendant la session : le patin reste humide et les cycles de rinçage sont gérés en permanence pour limiter la contamination croisée.
La navigation et l’intelligence embarquée occupent une place centrale dans ce modèle. Grâce à la technologie AIVI 3D 3.0, le robot reconnaît et évite les objets courants (chaussures, cordons, jouets) en temps réel. Le système Triple Lift permet de lever les patins ou brosses lors du passage sur les tapis, évitant toute humidité indésirable. De plus, le modèle dispose de la technologie ZeroTangle 3.0, couplée à la brosse latérale anti-enchevêtrement ARClean, pour limiter les bourrages dus aux cheveux et aux poils d’animaux.
Enfin, le Deebot X9 Pro Omni est pensé pour l’autonomie et la simplicité d’entretien. Sa station OMNI se charge du vidage automatique, du lavage, du séchage des patins et du remplissage en eau propre, réduisant l’intervention humaine. ￼ Il gère également le nettoyage des bords grâce à la technologie TruEdge 2.0 avec extension dynamique du rouleau et capteurs 3D dédiés à la détection des bords pour un nettoyage des zones périphériques.
Deebot X11 OmniCyclone : une recharge ultra rapide pour un nettoyage presque infini
L'Ecovacs X11 OmniCyclone est le tout dernier aspirateur robot développé par le constructeur. Ce modèle premium se concentre sur deux aspects spécifiques : la recharge, ici ultra-rapide avec 6 % de batterie récupérée en trois minutes et la récupération des poussières dans un réservoir pensé pour accueillir plus d'un mois et demi de déchets. Et ce n'est là que deux de ses atouts.
Le Deebot X11 OmniCyclone se distingue aussi par sa technologie PowerBoost : pendant les phases de lavage de la serpillière, le robot exploite l’intervalle pour restaurer jusqu’à 6 % de sa batterie en seulement trois minutes, ce qui lui permet de poursuivre le nettoyage sans interruption prolongée. Grâce à ce mécanisme, le X11 peut couvrir de grandes surfaces, jusqu’à 1 000 m², même en mode d’aspiration maximal, sans perdre en performance.
En parallèle, ce modèle intègre un système d’aspiration BLAST capable d’atteindre 19 500 Pa, couplé à un débit d’air de 18 L/s pour maximiser l’efficacité sur poussières fines et débris. Il est également équipé du rouleau OZMO Roller 2.0, qui frotte à 200 tours/minute et applique une pression standard de 3 800 Pa, tout en configurant un nettoyage bord à bord grâce à la technologie TruEdge 3.0 Extreme.
Enfin, le robot bénéficie d’une station OmniCyclone sans sac, utilisant la technologie PureCyclone 2.0 pour séparer poussières et dessécher le rouleau automatiquement. Le réservoir de vidange peut conserver jusqu’à 48 jours de débris, réduisant ainsi la fréquence d’intervention humaine.
Ecovacs Deebot T50 Pro OMNI, un aspirateur robot familial qui se concentre sur l'essentiel
Dernier produit de notre sélection, le Deebot T50 Pro OMNI est un aspirateur robot plus classique, un peu moins puissant aussi, mais pensé pour les besoins du grand public. S'il ne dispose pas des dernières technologies, il se propose de vous assister dans votre ménage quotidien avec une bonne puissance d'aspiration et un système éprouvé de lavage des sols.
Le Deebot T50 Pro Omni adopte une conception ultra‑fine de 81 mm, rendue possible grâce à l’intégration complète du module LiDAR dToF, ce qui lui permet de se faufiler sous les meubles bas avec aisance et d’atteindre des zones que beaucoup d’autres robots négligent. Son gabarit compact ne nuit pas à sa couverture : l’appareil s’appuie sur une combinaison de lumière structurée 3D, d’une caméra RGB et de capteurs multidimensionnels pour assurer une navigation efficace et un nettoyage complet.
Côté performance de nettoyage, le T50 Pro Omni délivre une aspiration puissante de 15 000 Pa (et selon certaines sources, des configurations allant jusqu’à 21 000 Pa pour certaines déclinaisons du T50) afin de déboucher efficacement poussières, saletés et débris incrustés. Pour le lavage, la technologie OZMO Turbo 2.0 est utilisée : elle combine deux plateaux de serpillière rotatifs à un système de nettoyage à cinq niveaux, pour dissoudre les taches tenaces tout en maintenant un débit d’eau continu. Le robot s’adapte également aux tapis : dès qu’un tapis est détecté, il soulève ses patins jusqu’à 9 mm de hauteur pour éviter l’humidification accidentelle.
Au niveau de l’autonomie et de l’entretien, le modèle se distingue par sa station Omni tout‑en‑un. Celle-ci prend en charge le vidage automatique, le lavage des serpillières à haute température (70 °C selon le constructeur) et leur séchage grâce à de l’air chaud, le remplissage du réservoir d’eau propre et une gestion intelligente du détergent. Lors de son fonctionnement, le robot peut relaver instantanément les zones repérées comme très encrassées grâce à une caméra IA, qui ajuste le débit d’eau et déclenche un double passage sur les zones concernées.