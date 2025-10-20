Les promos Amazon continuent de surprendre avec un écran gaming Samsung à prix mini. Pour moins de 190 €, vous profitez d’un 27 pouces WQHD 165 Hz parfaitement taillé pour jouer dans les meilleures conditions.
Le Samsung Odyssey G5 G50A 27” coche toutes les cases du moniteur gaming polyvalent : une dalle IPS en 2560 x 1440 px, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms pour une fluidité optimale. Habituellement vendu à 349 €, il passe à 188,60 € seulement sur Amazon (-46 %), soit l’un des meilleurs prix vus ces derniers mois.
Pourquoi choisir l'écran Samsung Odyssey G5 27” ?
- Dalle WQHD IPS ultra fluide à 165 Hz
- Format 27 pouces idéal pour jouer et bosser
- Prix cassé pour un écran complet
Un écran WQHD 165 Hz taillé pour le jeu… à prix mini
Le Samsung Odyssey G5 G50A 27 pouces est un écran pensé pour les joueurs qui veulent un bon compromis entre qualité visuelle, réactivité et confort au quotidien. Il embarque une dalle IPS à résolution WQHD (2 560 x 1 440 px), parfaite pour profiter de jeux plus détaillés qu’en Full HD, sans pour autant trop solliciter la carte graphique.
Grâce à son rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse de 1 ms, il garantit une expérience fluide sur les jeux rapides (FPS, MOBA, racing…). Les mouvements sont nets, l’input lag quasi imperceptible. De quoi gagner en confort, mais aussi en performance.
La dalle IPS assure des couleurs fidèles et des angles de vision confortables, même en usage bureautique ou multimédia. La luminosité de 350 cd/m² est suffisante pour une pièce bien éclairée, et le design est tout sauf basique : réglage en hauteur, pivot, inclinaison, rotation… tout y est.
Côté connectique, l’essentiel est là avec un DisplayPort (fourni), un HDMI, et une compatibilité avec les standards VESA. Seul petit regret : pas d’USB-C ou de haut-parleurs intégrés. Mais à ce prix, difficile de se montrer trop exigeant.
Cette offre tombe à pic pour les joueurs qui veulent s’équiper sans attendre le Black Friday. En cette fin octobre, les bonnes affaires se multiplient et celle-ci coche toutes les cases.
🛒 Comment profiter de la promo Samsung Odyssey G5 ?
Ce Samsung Odyssey G5 27” est actuellement en réduction à 188,60 € sur Amazon, au lieu de 349 €. Une remise de 46 % qui en fait l’un des meilleurs deals sur un écran 165 Hz IPS en ce moment. L’offre peut disparaître à tout moment, donc mieux vaut ne pas trop tarder.