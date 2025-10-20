La dalle IPS assure des couleurs fidèles et des angles de vision confortables, même en usage bureautique ou multimédia. La luminosité de 350 cd/m² est suffisante pour une pièce bien éclairée, et le design est tout sauf basique : réglage en hauteur, pivot, inclinaison, rotation… tout y est.

Côté connectique, l’essentiel est là avec un DisplayPort (fourni), un HDMI, et une compatibilité avec les standards VESA. Seul petit regret : pas d’USB-C ou de haut-parleurs intégrés. Mais à ce prix, difficile de se montrer trop exigeant.

Cette offre tombe à pic pour les joueurs qui veulent s’équiper sans attendre le Black Friday. En cette fin octobre, les bonnes affaires se multiplient et celle-ci coche toutes les cases.

🛒 Comment profiter de la promo Samsung Odyssey G5 ?

Ce Samsung Odyssey G5 27” est actuellement en réduction à 188,60 € sur Amazon, au lieu de 349 €. Une remise de 46 % qui en fait l’un des meilleurs deals sur un écran 165 Hz IPS en ce moment. L’offre peut disparaître à tout moment, donc mieux vaut ne pas trop tarder.