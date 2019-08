La reconnaissance faciale d'Amazon, Rekognition, désormais capable d'identifier la peur

Credit : Amazon

Une nouvelle émotion au programme

Un débat déjà sur la table

Ce nouvel apport donne une idée de ce qu'a déjà apporté le, tout en posant de nouvelles questions éthiques.fait partie des Amazon Web Services . C'est une application Web qui peut, à partir d'une image ou d'une vidéo,concernant les êtres humains : sexe, tranche d'âge, caractéristiques du visage, etc. Elle peut ainsi déterminer, dans le cas d'une célébrité, à qui elle a affaire. Les dernières mises à jour ont d'ailleurs amélioré l'estimation de la tranche d'âge et du sexe, et lui ont ajouté la possibilité de(comme le sang, les armes, les cadavres ainsi que le contenu érotique ou pornographique).L'application peut également. Amazon résume la nouveauté de cette façon : «». C'est ici que le géant du e-commerce est confronté à un dilemme d'ordre éthique et moral.Déceler le visage d'une personne « calme » ou « joyeuse » n'a pas tant d'intérêt en soi. Mais d'après Amazon, le deep learning peut désormais fournir à un ordinateur les clés. Dans ce cas, on peut imaginer des caméras utiles pour repérer plus rapidement, par exemple, un braquage en cours. La reconnaissance faciale étant toujours plus perfectionnée, elle pourrait aussi aider à retrouver le suspect de ce braquage, à partir de sa photo ou d'un enregistrement vidéo.De telles caméras n'existent pas encore, mais la possibilité pour un ordinateur de déceler la peur est une nouvelle étape posant, une fois de plus, la question de la limite entre liberté et sécurité . Que se passera-t-il dans le cas d'un piratage d'un tel système ? Sur le blog du groupe , Brad Smith, le président de Microsoft (et homme de loi), écrit : «».Amazon, de son côté, ne semble pas de cet avis. Pour la compagnie,. Elle a déclaré dans un communiqué : «». Avant d'ajouter : «».