Amazon a le soutien de ses actionnaires pour vendre sa reconnaissance faciale à l’État

Les actionnaires ont décidé de soutenir aveuglément Amazon

Des actionnaires directement exhortés par le Conseil d'administration

Les actionnaires ont décidé de faire la sourde oreille. Alors que depuis 2016 les critiques fusent de la part des associations, mais également de géants de la Tech eux-mêmes, les investisseurs ont rejeté toute proposition visant à limiter ou même revoir la vente et l'utilisation de la technologie ded'auprès des autorités gouvernementales. Alors que San Francisco vient de bannir cette technologie au sein de ses services, la Floride et l'Oregon continuent d'utiliserLa réunion annuelle desn'a pas laissé beaucoup de place aux compromis. Et c'est peu dire. Les actionnaires ont décidé faire front à toute proposition visant à interdire à Amazon la vente de sa technologie de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre, malgré les inquiétudes soulevées en janvier dernier par une poignée d'entre eux.Ils ont également rejeté une proposition pour «». Une décision qui ne va pas manquer de faire brûler le torchon entre Amazon et une trentaine de groupes militants issus de l'American Civil Liberties Union (ACLU) pour qui Rekognition risqueet le pouvoir de surveillance des autorités.Au-delà de ce front contre toute proposition liée à Rekognition, les investisseurs n'ont pas manqué de voter «», écrit Engagdet Que ce soit pour changer la façon dont Amazon signale les disparités salariales entre les sexes, pour produire un rapport sur son empreinte carbone et son utilisation de combustibles fossiles, ou encore pour détailler ses efforts sur la façon dont elle aborde le «»,. Des investisseurs en réalité directement exhortés par le Conseil d'administration à voter contre toutes ces mesures...