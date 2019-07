Des chercheurs ont mis en avant les faiblesses de l'IA en lui proposant des images confuses

© Université de Californie

Lorsque nous voyons un chat dans un arbre, l'IA voit un écureuil

"Natural Adversarial Examples" are real-world images that reliably confuse neural networks. What's an Adversarial Squirrel? Apparently A Climbing Cat! pic.twitter.com/lmGRNE4ZJy — Jonathan Fly 👾 (@jonathanfly) July 18, 2019

© Université de Californie / L'IA reconnaît ici un flambeau

© Université de Californie / Vous voyez un chien tenu en laisse ? L'IA voit un ours...

Source : The Verge

Nous en avons désormais la preuve : en confondant, entre autres, une image de maïs avec une coccinelle, l'a affiché au grand jour ses faiblesses.Les illusions d'optique existent aussi pour les ordinateurs : elles sont surnommées les. Ce sont ces images systématiquement mal reconnues par l'intelligence artificielle, et ainsi lorsque nous voyons, par exemple, un chat dans un arbre, l'IA, elle, croit reconnaître un écureuil.Un groupe de chercheurs de l'Université de Californie, à Berkeley, s'est d'ailleurs penché sur le sujet et a ainsi pu démontrer qu'il existait au moins 7 500 exemples d'images contradictoires. Ils ont testé un certain nombre de systèmes de vision artificielle et le logiciel n'a été capable de reconnaîtremaximum des images.Voici d'ailleurs quelques exemples:On pourrait aussi se demander quel est l'avis de l'intelligence artificielle sur les illusions d'optique que nous, humains, détectons. Ainsi, souvenez-vous du débat d'une robe vue bleue par certains et blanches par d'autres, peut-être qu'une IA y aurait vu encore une autre couleur...