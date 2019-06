Muzeek : l'union de la création musicale et de l'intelligence artificielle

Un premier aperçu du logiciel (Crédits : Muzeek)

Un algorithme qui adapte la musique en fonction de ce qui se passe dans la vidéo

Philippe Guillaud et André Manoukian (Crédits : Muzeek)

Jusqu'à 15 000 musiques générées

Un logiciel facile à prendre en main

Second aperçu du logiciel (Crédits : Muzeek)

Différentes offres et moyens d'accéder à la solution proposés

Sophie Ziessel (Crédits : Muzeek)

Il pourrait devenir le partenaire rêvé des cinéastes et acteurs du monde de l'audiovisuel. Créé en 2015 par l'auteur-compositeur lyonnaiset le serial entrepreneur, le logicielne manque pas d'ambition et veut faire de traditionnels compositeurs des «», assistés par l'qui leur permet d'adapter leurs créations à des contenus vidéo. Portée par des professionnels de la musique et riche d'un catalogue de plusieurs milliers de pistes, la solution semble être promise à un bel avenir.En novembre 2018,a pu réaliser une levée de fonds d'1,2 million d'euros, un montant conséquent pour la musique associée à la tech. Une preuve que les investisseurs misent beaucoup sur la technologie développée.Véritable service de musique sur-mesure,marie la création musicale à l'intelligence artificielle, avec une tendance forte à défendre la musique de départ utilisée, créée par de vrais compositeurs. «», indique, VP Sales de Muzeek, interrogée par Clubic sur le salonConcrètement, l'IA permet, lorsque l'utilisateur crée la musique selon un cahier des charges assez précis, de comprendre la musique créée. Elle peut en effet la calibrer et l'ajuster selon ce qu'on vient lui demander, en particulier pour la vidéo, car, selon sa durée et ses temps forts. Tout bonnement révolutionnaire.Le catalogue de Muzeek, lui, est déjà bien fourni. «», précise Sophie Ziessel. Lorsque vous effectuez une recherche sur le logiciel, 10 musiques sont proposées en fonction du brief de départ. Le logiciel se charge de proposer des variations qui correspondent à ce que l'on demande, et c'est ensuite à l'utilisateur que revient le choix final.Pour compléter ce catalogue, Muzeek passe des commandes auprès de, «» nous explique notre interlocutrice.Muzeek est également en train d'intégrer ses premières. La voix chantée constitue un autre défi pour la start-up française. «», affirme la représentante de Muzeek.Muzeek possède dans ses rangs un représentant à Los Angeles, ville qui centralise toute la production musicale. «», nous rapporte Sophie Ziessel.Si la solution s'adresse avant tout aux professionnels de la, le grand public peut aussi s'y essayer, le logiciel étant facile à prendre en main. «», détaille Sophie Ziessel. Le spectre des utilisateurs de Muzeek va ainsi du semi-professionnel, qui fait de la vidéo de mariage, à une équipe qui prend la forme d'un, où plusieurs personnes travaillent ensemble.L', lui, démarre à, avec l'offre. À ce prix, vous avez accès à l'ensemble du service et disposez jusqu'à cinqincluses. Un essai gratuit est possible, et deux licences web sont offertes pour toute inscription. L'offrepropose davantage de licences web notamment, pour 49 euros par mois. L'offre, accessible à 450 euros par mois, comprend l'achat de la clé API et la possibilité d'obtenir le SDK de la solution.Le logiciel est accessible directement en ligne via le site getmuzeek.fr , ou par le logiciel, disponible sur Mac ou via le plug-in professionnel sur Adobe Premiere et Final Cut. Vous l'aurez compris,ou, Muzeek n'a oublié personne.Actuellement, une dizaine de personnes travaillent pour le compte de Muzeek, réparties entre la musique, la tech et le commercial/marketing. On ne peut que leur souhaiter de garnir leurs rangs.